Дакка, , 20:52 — REGNUM За сутки в Бангладеш зарегистрировано 1975 случая COVID-19, сообщили 25 мая в минздраве страны.

Такого большого числа заражённых за сутки ещё не было в этой центрально-азиатской стране. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш достигло 35 585.

За эти же сутки, 24 мая, в стране скончался 21 человек с диагнозом COVID-19. Общее количество летальных исходов среди таких пациентов в Бангладеш достигло 501.

Число излечившихся от COVID-19 в стране достигло 7334, причём за минувшие сутки выздоровели 433 человека.

Напомним, в Бангладеш общенациональные каникулы продлены в связи с пандемией до 30 мая.

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