Москва, , 20:49 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 25 мая выявлена у 1522 российских военнослужащих. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1522 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день 643 человека проходят лечение в госпиталях Минобороны, 338 человек находятся в изоляторах по месту службы, 16 военнослужащих содержатся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, ещё 475 — изолированы на дому.

В оборонном ведомстве отметили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё 11 — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за весь период с начала эпидемии коронавируса выздоровело 1340 военнослужащих.