Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Инди-игра I, Dracula: Genesis вышла в ранний доступ в Steam. На это 25 мая обратил внимание журнал PC Gamer.

Разработчики также выложили на сайт Game Jolt демонстрационную версию. I, Dracula: Genesis представляет собой изометрический шутер (игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие) с элементами Roguelike (присутствует процедурная генерация уровней, обычно, у персонажа есть лишь одна жизнь).

Разработчики сообщили в описании, что в игре есть процедурная генерация, большое разнообразие оружия, заклинаний, способностей, артефактов. Также присутствуют «нестандартные события» и «скрытые магазины».

Разработкой I, Dracula: Genesis занимается студия Moregames ent. Эта игра является её дебютным проектом в Steam.

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