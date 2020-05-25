Анкара, , 20:39 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 987 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число выявленных инфицированных в стране возросло до 157 814 человек.

Министр также сообщил, что за сутки в Турции скончались ещё 29 пациентов с COVID-19, общее число умерших достигло 4369 человек.

За весь период с начала эпидемии в Турции излечились и были выписаны из больниц 120 015 пациентов с коронавирусом, 1321 из которых — за последние сутки.