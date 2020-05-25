Москва, , 20:36 — REGNUM Закон, увеличивающий предельный возраст лиц, занимающих должность руководителей государственных и муниципальных вузов, подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован 25 мая на официальном портале правовой информации.

Предельный возраст ректоров вузов повышается с 65 до 70 лет, независимо от срока действия трудового договора и без права на продление. Также, согласно новому закону, одно и то же лицо не может занимать должность руководителя вуза более трёх пятилетних сроков.

Срок пребывания ректора или руководителя научной организации в должности в отдельных случаях может продлеваться и после достижения возраста 70 лет. В частности, такое возможно для ректоров МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ.

Изменения вступят в силу с 1 июля текущего года. Все научные и образовательные организации должны привести свои уставы в соответствие с Трудовым кодексом в течение 30 дней с момента вступления закона в силу.

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