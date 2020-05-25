Лондон, , 20:34 — REGNUM В Великобритании за последние сутки скончался 121 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 25 мая министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число подтверждённых случаев летального исхода больных с COVID-19 в стране возросло до 36 914.

Сообщается также, что за сутки в Великобритании зафиксировано 1625 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество выявленных инфицированных достигло 261 184 человек.

Напомним, днём ранее в Великобритании было выявлено 2409 новых случаев заболевания, 118 пациентов скончались.