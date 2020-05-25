Афины , 25 мая 2020, 20:32 — REGNUM В Греции начали работу кафе и рестораны в рамках очередного смягчений общенационального карантина, 25 мая сообщает агентство Reuters.
Рестораны и кафе в Греции работают при соблюдении расстояния между посетителями и повышенных санитарно-эпидемиологических норм.
С 25 мая в Греции также возобновилась работа пассажирских паромов на острова. Круглогодичные отели будут открыты 1 июня, сезонные отели — с 15 июня.
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