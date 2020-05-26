Тегеран, , 07:14 — REGNUM 23 мая по случаю праздника Ураза-байрам Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи помиловал и смягчил тюремные сроки 3721 заключённого, которые были ранее осуждены иранскими судами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Помилование было предоставлено по просьбе и рекомендации главы судебной власти аятоллы Эбрахима Раиси в связи с празднованием в стране Ураза-байрама.

Ураза-байрам является одним из самых важных праздников в Исламе, совпадая с первым днем мусульманского месяца Шавваль. Он знаменует собой окончание священного месяца Рамадан, во время которого мусульмане постятся от восхода до заката.

Статья 110 действующей конституции Исламской Республики Иран (ИРИ) предоставляет Верховному лидеру право помиловать или смягчить приговоры осужденным по рекомендации главы судебной власти.