Стокгольм, , 20:26 — REGNUM Трилогия видеоигр Metroid Prime может выйти на портативной консоли Nintendo Switch виюне 2020 года. Об этом 25 мая сообщил портал VG247.

Пользователи сети заметили, что шведский ритейлер Inet разместил на своём сайте в разделе Switch информацию об играх. При этом он указал, что релиз Metroid Prime Trilogy на портативной консоли Nintendo состоится 19 июня 2020 года.

Ранее в сети уже появлялась подобная информация о Metroid Prime Trilogy, в виде «утечек» с сайтов онлайн-магазинов. Стоит отметить, что Nintendo анонсировала игру Paper Mario лишь за несколько месяцев до релиза. Автор статьи отмечает, что подобное может произойти и в случае этой компиляции игр.

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