Тегеран, , 07:24 — REGNUM 23 мая иранский местный чиновник заявил, что уровень воды в озере Урмия стабилизировался с прошлой недели, несмотря на жаркий сезон. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Фархад Саркхош рассказал журналистам IRNA, что показатели уровня воды говорят о непрерывном поступлении воды в озеро. Он также отметил, что в настоящий момент этот уровень составляет 1271,91 см, что не сильно изменилось по сравнению с прошлым годом, хотя количество осадков уменьшилось.

По словам чиновника, объём озера составляет 5,290 миллиарда кубометров воды, при этом данный район покрывает 3,246 квадратных километров. Он подчеркнул, что проект по переносу воды с юга провинции Западный Азербайджан в озеро продвинулся на 89% и будет окончательно реализован в начале зимы 2021 года.

Он также сообщил, что сотрудничество между Ираном и Японией в бассейне озера Урмия будет продолжаться уже седьмой год подряд.