Уайтчерч, , 12:16 — REGNUM Возмущение растет среди жителей Британии, которые пожертвовали семейными собраниями во время коронавируса: их разозлило, что премьер-министрстаны Борис Джонсон защитил своего главного помощника, нарушившего карантин. Житель Уайтчерча Джон Уилсон направил в адрес парламентария письмо, в котором он рассказал, что не мог навестить свою жену, когда она умерла в больнице от COVID-19. Письмо, опубликованное автором в Твиттере, получило широкое распространение в интернете.

В день смерти жены, пишет автор, он не мог быть рядом с ней, чтобы попрощаться. Он сидел у телефона, мучительно переживая последние минуты жизни жены, потому что ему, как и большинству жителей страны, приходилось выполнять указания правительства, связанные с карантином.

Уилсон спросил своего депутата-консерватора Грега Смита, каково его мнение о поездке Доминика Каммингса на север Англии и решении Бориса Джонсона поддержать помощника, которому разрешили поехать к жене, а публике велели оставаться дома. Напомним, жена Каммингса имела симптомы заражения коронавирусом, по словам Каммингса, он уверен, что правила можно нарушать, если того требуют обстоятельства, и Джонсон поддержал его. Письмо Уилсона иллюстрирует чувства многих жителей страны, которые спрашивают, почему Каммингс нарушает дисциплину, а похороны с участием более десяти провожающих запрещены и британцев просят избегать семейных событий.

Уилсон пишет, что, когда жена умерла, он даже не смог увидеть ее тело, а только принял пепел от гробовщика и личные вещи. После смерти он продолжал оставаться на карантине, один, выходя из дому лишь по необходимости, и слал письма поддержки сестре своей жены, которая передавала их другим родственникам, — вместо того, чтобы всем вместе встретиться и разделить общее горе. В связи с этим Уилсон просит у парламентария разъяснить его отношение к словам Бориса Джонсона о Каммингсе.

Премьер-министр заявил, что у Каммингса не было «никакой альтернативы», кроме как проехать 400 км, чтобы быть с родителями, пока его жена болела; Джонсон отметил, что Каммингс показал нормальное для всякого отца поведение и его не за что осуждать.

В завершении письма Уилсон просить парламентария только прокомментировать действия лидера его, парламентария, партии и избавить Уилсона от соболезнований — после того как Джонсон поддержал нарушившего карантин сотрудника, эти соболезнования неуместны.