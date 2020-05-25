Душанбе, , 20:18 — REGNUM В столицу Таджикистана, Душанбе, 24 мая по инициативе таджикистанской стороны из КНР прибыла группа врачей — 14 человек — для обмена опытом с таджикистанскими медиками в борьбе с распространением SARS-CoV-2, сообщает госинформагентство «Ховар» со ссылкой на управление информации и зарубежных связей аппарата главы Душанбе.

Помимо медиков, в рамках сотрудничества мэрии города Душанбе с городами-побратимами и посольством КНР в столицу для предотвращения распространения различных инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, была доставлена гуманитарная помощь: медицинское оборудование и принадлежности.

Также посольство Китая передало администрации города пять аппаратов ИВЛ, а объединенная комиссия по взаимодействию и дружбе Шанхайской организации сотрудничества с зарубежными странами провинции Шэньси — более 3 тысяч реагентов для выявления COVID-19.

В то же время народное правительство указанной провинции со своей стороны предоставило мэрии Душанбе в качестве гуманитарной помощи 10 аппаратов ИВЛ, 2,4 тысячи комплектов защитной одежды, 9,5 тысячи медицинских защитных масок, 45 тысяч пар одноразовых перчаток, 45 тысяч бахил.

Общая стоимость груза составила более 700 тыс. долл.

Всё оборудование и медицинские принадлежности были переданы министерству здравоохранения Таджикистана и в его профильные ведомства в Душанбе.

На следующий день, 25 мая, прибывшие из КНР медики встретились с главой минздрава Таджикистана Джамолиддином Абдуллозода.

В ходе беседы стороны обсудили взаимное сотрудничество двух стран в вопросах борьбы с пандемией коронавируса.