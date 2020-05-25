Москва, , 20:17 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, заселившегося в хостел при наличии у него заболевания COVID-19. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По информации ведомства, мужчина был выписан из больницы для продолжения дальнейшего лечения в амбулаторных условиях, однако при выписке он предоставил недостоверную информацию о своём адресе проживания и отправился жить в хостел.

От администрации хостела мужчина скрыл наличие у него диагноза, в результате чего коронавирусом заразились двое контактировавших с ним постояльцев.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Кроме этого, прокуратура объявила директору хостела предостережение о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и необходимости принятия противоэпидемических мер.