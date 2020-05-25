Владимир, 25 мая 2020, 20:14 — REGNUM Главный врач Владимирской областной клинической больницы Игорь Бондаренко освобожден от должности по соглашению сторон 25 мая. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.
С 26 мая исполняющей обязанности главного врача Областной клинической больницы назначена заместитель главного врача ОКБ по клинико-экспертной работе Ольга Архипова.
Как уже сообщало ИА REGNUM, также 25 мая уволился директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалёв. Власти региона уже объявили конкурс на замещение вакансии.
Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области ищут нового директора департамента здравоохранения