Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Amazon объединилась с возрождённой SNK Corporation в рамках проекта по реализации доступа пользователей Twitch Prime к 20 классическим аркадным играм компании. Об этом 25 мая сообщил портал Screen Rant.

В часть игр пользователи сервиса смогут сыграть уже 26 мая 2020 года, в первый список вошли Fatal Fury Special, Art of Fighting 2, Blazing Star, King of Fighters 2000, King of Fighters 2002, Pulstar и Samurai Showdown II. Дата релиза остальных пока неизвестна. На YouTube-канале Twitch Prime был опубликован рекламный ролик проекта.

SNK Corporation — японская компания, специализировавшаяся на создании видеоигр, а также игровых автоматов и консолей. Она была основана в 1978 году, а в 2001 была признана банкротом. В 2016 году SNK вновь выпустила игру The King of Fighters XIV.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик Bayonetta 3 успокоил переживающих поклонников франшизы