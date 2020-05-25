Москва, , 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот документ, разработанный в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, был одобрен Совфедом 20 мая.

Согласно закону, с 1 марта по 30 сентября 2020 г. включительно договор ОСАГО автовладельцы могут заключать без предоставления диагностической карты о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Теперь временно, до конца сентября, российские автовладельцы смогут оформлять ОСАГО без прохождения технического осмотра.

Но после отмены в России режима повышенной готовности автовладелец должен до 31 октября 2020 г. представить страховщику диагностическую карту или свидетельство о прохождении технического осмотра.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед разрешил ОСАГО без диагностической карты