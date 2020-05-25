Рим, , 20:05 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии преодолело отметку в 230 тыс., сообщает сводка службы гражданской обороны страны, опубликованная 25 мая.

За последние сутки в Италии было выявлено 300 новых случаев заражения, наименьшее число с начала марта 2020 года.

Всего общее число заражённых составляет в Италии 230 158 человек.

Список умерших от COVID-19 увеличился за сутки на 92 человека и достиг отметки 32 877.

Кроме того, число жителей Италии, признанных выздоровевшими, достигло 141 981 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано свыше 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 более 337 тыс. человек.

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