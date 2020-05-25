Вильнюс, , 19:53 — REGNUM Все прибывающие в Литву лица отныне будут сдавать тест на коронавирус не в аэропортах Литвы или в сухопутных пунктах пересечения границ, а в мобильных палаточных пунктах, развёрнутых в литовских городах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такой приказ сегодня, 25 мая, подписал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Прибывшее в Литву лицо должно будет в течение 48 часов зарегистрироваться и явиться в такой мобильный пункт для прохождения теста. Регистрироваться можно по короткому номеру 1808.

Отметим, что в Литве продолжает действовать правило обязательной самоизоляции на 14 дней для всех прибывших за исключением тех лиц, которые посещали Латвию, Эстонию или Польшу.

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