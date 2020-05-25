Вильнюс, , 19:47 — REGNUM Министерство внутренних дел Литвы сегодня, 25 мая, внесло в правительство предложение открыть все границы с Латвией с 1 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В настоящий момент на литовско-латвийской границе, которая вновь появилась во время режима карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, работает четыре КПП.

«В связи со стабилизацией ситуации с пандемией в мире видно, что всё больше стран открывают свои границы. Мы также готовы и далее постепенно снижать ограничения — предлагаем с 1 июня упразднить контроль на границе с Латвией», — цитирует пресс-служба МВД слова главы ведомства Риты Тамошюнене.

Передвижение внутри Прибалтики возобновилось с 18 мая. По данным МВД литовско-латвийскую границу ежедневно в среднем пересекает порядка 11 тыс. человек.