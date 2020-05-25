Челябинск, , 19:47 — REGNUM В Челябинске уровень самоизоляции населения установил очередной антирекорд. Днём 25 мая он был на отметке 0,8, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таковы данные «Яндекс-сервиса», показывающего индекс самоизоляции. При этом ранее, 22 мая, уровень был на отметке 0,9. Пока тенденция к его снижению.

Добавим, в основном индекс самоизоляции наиболее низок в рабочие дни. В выходные и праздники он держится на отметке выше 2,0.

Читайте развитие сюжета: Ученые не готовы сделать прогноз развития пандемии COVID-19