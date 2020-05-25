Киев, , 19:48 — REGNUM Число случаев заболевания щитовидной железы на Украине за пять лет увеличилось в пять раз, сообщил 25 мая Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

«На Украине за последние пять лет количество случаев заболеваний щитовидной железы увеличилось в пять раз. У женщин проблемы с гормонами щитовидной железы возникают в десять раз чаще, чем у мужчин», — сказано в сообщении.

По данным World Health Organization (WHO) в мире заболевания щитовидной железы находятся на втором месте после сахарного диабета — патологией «щитовидки» выявлена у более 200 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в Вооружённых силах Украины зафиксировали 62 случая заражения коронавирусом.

Читайте также: В ВСУ выявили более 60 случаев заражения SARS-CoV-2

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ приостановила испытания двух лекарств от COVID-19