Киев, 25 мая 2020, 19:48 — REGNUM Число случаев заболевания щитовидной железы на Украине за пять лет увеличилось в пять раз, сообщил 25 мая Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.
По данным World Health Organization (WHO) в мире заболевания щитовидной железы находятся на втором месте после сахарного диабета — патологией «щитовидки» выявлена у более 200 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в Вооружённых силах Украины зафиксировали 62 случая заражения коронавирусом.
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