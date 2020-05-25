Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Список жертв эпидемии коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки увеличился на 96 человек, сообщил 25 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

При этом Куомо напомнил, что днём ранее на территории штата скончались 109 человек, а в разгар эпидемии число ежедневных смертей превышало 700.

Всего на территории штата Нью-Йорк в ходе эпидемии коронавируса умер 23 391 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в США выявлено свыше 1,6 млн заражённых коронавирусом зарегистрировано около 98 тыс. смертей от COVID-19. США остаются крупнейшим очагом эпидемии в мире.