Москва, , 19:39 — REGNUM Тверской суд Москвы на два месяца арестовал администратора Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, обвиняемого в распространении материалов порнографического содержания, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения Худякову на два месяца», — сказал собеседник агентства.

Ему предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного по ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору»).

По делу также проходит администратор и основатель интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов.

Ранее ему были предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, Воронцова задержали 7 мая. По версии следствия, он вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. Вину Воронцов не признаёт. Он известен как создатель группы «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Проект позиционируется как направленный на отстаивание интересов сотрудников полиции.