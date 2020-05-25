Москва, , 19:38 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) считает ошибочным решение проводить последний звонок в интернете.

«Последний звонок в школе бывает раз в жизни, и проводить его в интернете — сущий бред чиновников на местах. Вполне можно было перенести его на несколько дней или даже недель, ведь большинство регионов уже приступили к снятию ограничительных мер, и дать возможность запомнить нашим школьникам этот день на всю свою жизнь», — рассуждает Лебедев в Facebook.

Парламентарию жаль выпускников.

«Глупость чиновников возобладала, и бедные школьники и школьницы наряжаются перед компьютером и слушают свой последний школьный звонок в интернете. Мне искренне жаль этих школьников», — отметил депутат.

По его мнению, чиновников, принявших подобное решение, необходимо гнать поганой метлой навсегда из сферы образования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году всероссийский выпускной «Последний звонок — 2020» проходит в онлайн формате.