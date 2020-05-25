Женева, Швейцария, , 19:19 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от COVID-19. Об этом сообщил на брифинге 25 мая генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, данное решение принято с целью оценки эффективности данным препаратов при лечении заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией.

При этом глава ВОЗ отметил, что оба лекарства по-прежнему считаются безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией.