Душанбе, , 19:07 — REGNUM В Таджикистан из России сегодня, 25 мая, самолётом были доставлены 237 таджикистанцев, а также 13 тел граждан страны, умерших на территории РФ по различным причинам, сообщает министерство иностранных дел Таджикистана.

По информации ведомства, из общего числа вернувшихся на Родину 197 человек в России проживали в центрах содержания иностранных граждан.

Отмечается, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил соответствующим ведомствам начать реализацию плана по постепенному и поэтапному возвращению (репатриации) на Родину таджикистанцев, которые из-за пандемии коронавируса до сих пор находятся за границей и пока не имеют возможности вернуться.

При этом возвращение граждан в страну напрямую будет зависеть от того, сможет ли правительство Таджикистана создать необходимые условия, в частности, организовать карантинные зоны и медицинское наблюдение.

В республиканском штабе по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции отмечают, что, не смотря на возникающие трудности, будут приняты все меры для сохранения здоровья и безопасности граждан, как внутри страны, так и за её пределами, а также для преодоления последствий COVID-19.

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