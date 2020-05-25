Москва, , 19:00 — REGNUM Решение провести пробный Единый государственный экзамен принято российскими властями, заявил 25 мая министр просвещения страны Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».

Кравцов «Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены».

Министр пояснил, что ЕГЭ решено начать «именно с пробных экзаменов». Это позволит протестировать и настроить систему для её чёткой работы.

Затем, с 3 июля, будут проходить экзамены по географии, литературе и другим предметам. Экзамены будут проводиться с поправкой на карантинные меры (соблюдение дистанции, применением средств индивидуальной защиты).

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