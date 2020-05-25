Челябинск, , 18:38 — REGNUM В Челябинской области 25 прозвенел «Последний звонок». Его услышали 15 012 учеников одиннадцатых классов и 36 014 девятиклассников, обучающихся в 831-й образовательной организации.

Школы Челябинской области провели последние звонки в режиме онлайн. Об этом сообщает региональное министерство образования и науки. К празднику подключились все школы Южного Урала. В адрес будущих выпускников прозвучали поздравления от педагогов, директоров школ, классных руководителей. Также были слова благодарности со стороны выпускников и напутствия от родителей.

Региональную праздничную линейку открыл губернатор Алексей Текслер. Он поздравил школьников с окончанием школы. А учреждения Южного Урала подготовили для пока ещё школьников подарки.