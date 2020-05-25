Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Петербург примет еще семь вывозных рейсов с соотечественниками до конца мая. Об этом сообщает 25 мая официальный канал сервиса Госуслуг.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

Рейс авиакомпании «Россия» FV 6296 с Бали вылетит из Денпасара уже 25 мая, но в «Пулково» его встретят только 26 мая в 05:30 мск. После высадки жителей Петербурга и Ленобласти борт направится в Москву.

Кроме того, в тот же день, 26 мая, в «Пулково» прилетит самолет из Бишкека рейсом «Аэрофлота» SU 1881. В Петербурге его ожидают в 17:55 мск.

28 мая с Гоа отправится рейс SDM 6884, который тоже сделает остановку в Петербурге, прежде чем направиться в Москву.

30 мая «Пулково» примет сразу три вывозных рейса с соотечественниками из-за рубежа.

Первый — AFL 271 — направится из Бангкока в Петербург и Москву в 13:00 по местному времени. Второй — AFL 2583 — по тому же маршруту выдвинется из Лондона в 18:00 по местному времени. Третий — SVR 8880 — отправится из Душанбе к единственному пункту назначения, Петербургу, в 19:00 по местному времени.

31 мая «Пулково» ожидает еще один борт — из США. Рейс AFL 111 из Майами сделает остановку в Петербурге, а затем доставит остальных пассажиров в Москву.

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