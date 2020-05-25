Пенза, , 18:40 — REGNUM В течение апреля и мая при содействии правительства в Пензенскую область вернулся из-за границы 61 человек, только с начала мая 35 пензенцев смогли возвратиться в регион. Об этом сообщает руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

Туристы прилетели из Вьетнама, Японии, США, Израиля, Франции, Индии, Турции, Кипра, Греции, Венгрии, Узбекистана, Танзании. Из аэропортов Москвы, Самары, Сочи и Казани с использованием специализированного автомобильного транспорта правительства Пензенской области в сопровождении ДПС жителей Пензенской области доставили домой.

По прибытии все граждане находятся на 14-дневной самоизоляции или в обсерваторах. В данное время еще в 38 странах мира ожидают вылета 123 жители региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дата вылета авиарейса для вывоза граждан РФ из Таджикистана, ранее запланированного за 21 мая, перенесена на 25 мая.

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