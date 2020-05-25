Северодвинск, Архангельская область, , 18:08 — REGNUM Подразделения службы радиационной безопасности Беломорской военно-морской базы по плану противодействия распространению коронавируса провели дезинфекционную обработку судостроительных предприятий в городе Северодвинске, сообщает 25 мая пресс-служба Северного флота (СФ).

Кроме того, были обработаны строящиеся и ремонтирующиеся на предприятиях корабли и подводные лодки.

Отмечено, что ранее специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) СФ уже проводили дезинфекцию контрольно-пропускных пунктов, проходных и других объектов, где происходит высокая концентрация работников Центра судоремонта «Звёздочка» и Северного машиностроительного предприятия.

Напомним, региональный оперштаб зафиксировал 25 мая 169 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из которых выявлены у сотрудников градообразующих оборонных предприятий Северодвинска — АО «Севмаш» и центра судоремонта «Звездочка».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире выявлено свыше 5,2 млн случаев заражения, умерли от COVID-19 более 337 тыс. человек.

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