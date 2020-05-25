Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM В Петербурге утром во вторник, 26 мая, официально завершится отопительный сезон 2019−2020 годов. Соответствующее распоряжение издал комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга «в связи с повышением температуры наружного воздуха».

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Этот отопительный сезон в Северной столице стал самым долгим за последние 40 лет, растянувшись на целых 254 дня. Причиной стало резкое понижение температуры воздуха с 12 по 22 мая, когда воздух остывал до +2 градусов в ночные часы, и без отопления в домах было бы холодно. Поэтому из режима периодического протапливания, введенного еще 8 мая, город вновь переходил к штатному отоплению жилых домов и социальных объектов.

Предыдущий рекорд продолжительности отопительного сезона в городе составил 245 дней и был поставлен еще в Ленинграде в сезоне 1979−1980 годов.

Как отмечают в ГУП «ТЭК СПб», в прошлом году теплоэнергетики прекратили подачу отопления 13 мая, в 2017—2018 годах — 10 мая, в 2016—2017 — 19 мая. В 2015—2016 году май выдался очень теплым, и отопительный период тогда завершился уже 6 мая.