Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Лучше всего с вызовом пандемии коронавируса справилась Южная Корея, считает большинство жителей США. Об этом сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

По мнению 66% респондентов, Южная Корея проделала хорошую или даже отличную работу в ответе на пандемию. При этом оценили сеульский ответ «на отлично» 25% — это максимум по опросу.

Германия также была на высоте, считают жители США, ее работу позитивно оценили тоже 66%, но «отлично» поставили Германии только 15%.

Реже всех прочих высший балл получила Великобритания, только 5%, но при этом целых 44% оценили лондонские усилия в борьбе с пандемией на твердую четверку.

Лидером антирейтинга оказался Китай. По мнению жителей США, Пекин провалил работу по эпидемии. 63% опрошенных считают, что Китай плохо справился, причем из них 27% — абсолютное большинство по опросу — уверены, что работа была полностью провалена.

Успехи своей собственной страны респонденты оценили средне. 47% считают их в целом хорошими (но только 10% — отличными). 52% полагают, что Белый дом не справился с вызовом. Пятая часть опрошенных полагает, что работа по противодействию распространению коронавирусу в их стране провалена.

Опрос проводился с 29 апреля по 5 мая с участием 10 957 взрослых жителей США.