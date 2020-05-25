Иваново, , 17:55 — REGNUM 4 тыс. 607 выпускников школ Ивановской области намерены сдавать единый государственный экзамен в 2020 году. В их числе — 4 тыс. 220 выпускников текущего года, остальные — выпускники прошлых лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в пресс-службе правительства региона. Напомним, что в этом году ЕГЭ смогут сдавать лишь те выпускники, которые намерены поступать в вузы.

«Безусловно, период повышенной готовности и угроза распространения коронавирусной инфекции вносят изменения не только в сам образовательный процесс, но и в подходах к государственной итоговой аттестации. Сейчас на федеральном уровне готовятся все необходимые документы», — сообщила на брифинге руководитель департамента образования Ивановской области Ольга Антонова.

Она сообщила, что во всех пунктах проведения ЕГЭ будет усилен санитарный контроль, участники экзамена будут рассажены в зигзагообразном порядке с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. При входе и выходе из помещения будет обязательно ношение масок и перчаток, при сдаче экзаменов выпускники смогут снять средства защиты. Одновременно в аудитории должно находиться не более восьми человек, в связи с чем в регионе будет увеличено число пунктов сдачи.

Начало государственных экзаменов для выпускников назначено на 29 июня — в этот день состоятся ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 2 и 3 июля будет проводиться экзамен по русскому языку. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 6 июля, 9 июля состоится экзамен по истории и физике, 13 июля — по обществознанию и химии, 16 июля — по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 июля и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Всего в 2020 году в Ивановской области девятые и одиннадцатые классы закончат 9 тыс. 128 человек.