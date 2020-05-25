Москва, , 17:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков был выписан из больницы в городе Москве. Об этом 25 мая сообщил Daily Storm со ссылкой на супругу пресс-секретаря Татьяну Навку.

Дмитрий Песков проходил лечение в больнице после выявленного у него и у его супруги заражения коронавирусной инфекцией.

Предполагается, что после выписки Песков будет находиться дома, соблюдая режим самоизоляции в течение как минимум двух недель. Постепенно пресс-секретарь приступит к работе в удалённом режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации пресс-секретаря президента РФ Путина в связи с подтверждённым у него заражением коронавирусом.

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