Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM В Екатеринбурге скончался крановщик после падения строительного крана из-за урагана. Об этом заявили в горздраве Екатеринбурга.

Как передаёт «Е1», мужчина во время урагана сидел в строительном кране. Техника не выдержала и обрушилась на стройплощадку. Крановщик погиб от полученных травм.

Городские службы работают над ликвидацией последствий пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган прошёлся по территории как Екатеринбурга, так и остальных муниципалитетов Свердловской области, повалив множество деревьев и став причиной нескольких происшествий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ураган на Урале: есть пострадавшие

Читайте развитие сюжета: На Среднем Урале СКР выяснит обстоятельства гибели людей во время урагана