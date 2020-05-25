Москва, , 17:47 — REGNUM Масочный режим в России, введённый из-за эпидемии коронавируса, продолжит действовать по меньшей мере ближайшие один-два месяца. Об этом заявила на брифинге 25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придётся соблюдать», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора призвала граждан помнить о необходимости соблюдать все меры предосторожности, в том числе касающиеся поддержания чистоты рук и помещений.

Читайте развитие сюжета: Роспотребнадзор: поездки за рубеж остаются крайне нежелательными