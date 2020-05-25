Москва, , 17:42 — REGNUM 25 мая московские суворовцы, как и все выпускники 2020 года, впервые провели последний звонок в онлайн-режиме. Обучение в военном училище завершили 77 молодых людей, большинство собирается поступать в военные академии и высшие училища. Об этом сообщил председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

В виртуальной акции приняли участие выпускники, воспитатели, воспитанники, ветераны Московского (Горьковского) суворовского военного училища, известные спортсмены, родители и представители общественности.

Видеопоздравления и напутственные слова прозвучали не только от ветеранов-суворовцев, воспитателей и родителей, но из Швейцарии, Черногории, Минска, Санкт-Петербурга, Тулы, Севастополя, Новосибирска, Смоленска, где выпускники суворовского училища побывали с экскурсиями и реализованными проектами.

Больше заниматься спортом попросил молодых людей олимпийский чемпион, боксёр-профессионал Александр Поветкин.

В свою очередь выпускники Московского СВУ поблагодарили весь педагогический и офицерский состав. А завершилась онлайн-акция традиционным звоном колокольчика.

29 июня у суворовцев начнется Единый государственный экзамен.