Москва, 25 мая 2020, 17:42 — REGNUM 25 мая московские суворовцы, как и все выпускники 2020 года, впервые провели последний звонок в онлайн-режиме. Обучение в военном училище завершили 77 молодых людей, большинство собирается поступать в военные академии и высшие училища. Об этом сообщил председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.
В виртуальной акции приняли участие выпускники, воспитатели, воспитанники, ветераны Московского (Горьковского) суворовского военного училища, известные спортсмены, родители и представители общественности.
Видеопоздравления и напутственные слова прозвучали не только от ветеранов-суворовцев, воспитателей и родителей, но из Швейцарии, Черногории, Минска, Санкт-Петербурга, Тулы, Севастополя, Новосибирска, Смоленска, где выпускники суворовского училища побывали с экскурсиями и реализованными проектами.
Больше заниматься спортом попросил молодых людей олимпийский чемпион, боксёр-профессионал Александр Поветкин.
В свою очередь выпускники Московского СВУ поблагодарили весь педагогический и офицерский состав. А завершилась онлайн-акция традиционным звоном колокольчика.
29 июня у суворовцев начнется Единый государственный экзамен.