Воронеж, , 17:39 — REGNUM На 20 суток будет зарыто движение автотранспорта по участку центральной улицы Воронежа — проспекта Революции, об этом 25 мая сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение автотранспорта будет закрыто с 0:00 1 июня до 23:59 20 июня по участку от улицы Степана Разина до улицы Карла Маркса. За этот период здесь будут проводиться работы по ремонту ремонту тепловых сетей ПАО «Квадра» (проходящих под проезжей частью). Также здесь будет полностью заменено дорожное покрытие и бортовой камень в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Период проведения работ на проспекте Революции с перекрытием движения автомобилей специально отнесён на летний период, когда автомобильный трафик в городе минимален», — отметили в мэрии.

Движение автотранспорта будет перенаправлено по параллельным улицам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия анонсировала масштабную реконструкцию главной улицы Воронежа. Здесь уже начались работы по замене опор контактной сети.