Белгород, , 17:33 — REGNUM Белгородская область вышла на плато по заражению коронавирусом. Об этом 25 мая на брифинге заявила главный государственный санитарный врач региона Елена Оглезнева. Большинство инфицированных выявляются в бессимптомной форме.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, в течение последних двух недель среднесуточный прирост заражения держится на одном уровне — от 67 до 89 человек. Больше всего носителей выявлено в возрастной категории от 30 до 49 лет — 34%. В основном, заражение протекает в бессимптомной форме, носителей выявляют при проведении эпидрасследований в очагах инфекции или обследовании контактных лиц. 11% заразились коронавирусом в медицинских организациях, 32% — в семье и близком окружении, 46% — после пребывания в эпидемиологически неблагополучных регионах или после контакта с приехавшими оттуда гражданами.

«Белгородской области ещё рано снимать ограничения, так как по первому критерию Роспотребнадзора — коэффициенту распространения инфекции — у региона показатель выше единицы, а она принята за норматив. По другим критериям область проходит: свободно более 50% коечного фонда, а охват населения тестированием — 107,2 на 100 тысяч населения», — уточнила Елена Оглезнева.

Всего в регионе на 25 мая выявлено 1825 носителей коронавируса.