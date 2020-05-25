Иваново, , 17:22 — REGNUM Летняя оздоровительная кампания в Ивановской области в традиционное время, с 1 июня, не начнётся в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Об этом заявил 25 мая главный санитарный врач региона Павел Колесник, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Ситуация в разных регионах страны отличается. Эпидситуация в Ивановской области не позволяет запустить деятельность летних оздоровительных организаций. Первая смена, которая обычно начиналась в первых числах июня, открыта не будет», — сказал Колесник.

Он добавил, что проведение детской летней оздоровительной кампании в Ивановской области будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Также, как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе до полного снятия режима повышенной готовности закрыты пляжи. Всего в регионе на 25 мая подтверждено 1 тыс. 602 случая заражения кронавирусом, за сутки выявлено 36 носителей.