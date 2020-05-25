Нью-Йорк, США, , 17:22 — REGNUM После двух месяцев карантина в Нью-Йорке резко возросла агрессия крыс, твари стали чаще нападать на людей, которых почти не видели во время режима изоляции, 25 мая пишет The New York Times.

Согласно заявлению Центра контроля заболеваний США (CDC), крысы также стали более агрессивными из-за значительного уменьшения уличной еды и отбросов.

«Закрытие в масштабах всего сообщества привело к уменьшению количества пищи, доступной для грызунов, особенно в плотных коммерческих зонах» , — отмечается в сообщении CDC.

Агрессивные грызуны также атаковали столицу США — по информации Washington Post, за месяц городские службы Вашингтона зафиксировали 800 сообщений о крысах.

По сообщению CBS News, агрессивное поведение крыс также зафиксировано в Новом Орлеане. Жители города сообщают о стаях крыс прямо в городском центре.

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