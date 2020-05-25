Пенза, , 17:25 — REGNUM В «Госпитале для ветеранов войн» в Пензе проходят лечение, по данным на 25 мая, 243 пациента, за сутки сюда доставили 34 человека. В основном, здесь проходят лечение граждане в достаточно стабильном состоянии, которые не нуждаются в кислородной поддержке. По словам начальника госпиталя Владимира Пузракова, в медучреждении, как и в других больницах, персонал также заражается.

Помимо этого, наблюдается текучка кадров, добавил он. Региональный минздрав хоть и направляет персонал из других больниц, но его еще нужно обучить. Кураторство в таких условиях сложно проводить, качество оказываемой медицинской помощи не должно ухудшиться, передает PenzaInform со ссылкой на начальника учреждения. Только за минувшую неделю в регионе ежедневно подтверждались рекордные количества случаев заражения коронавирусом. Не исключается, что всплеск заболеваемости связан с нарушением пензенцами режима самоизоляции на майских праздниках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области под медицинским наблюдением остаются 5049 жителей, сняли с учета более 10 тыс. человек. В лабораториях региона провели более 72 тыс. исследований на коронавирус.

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