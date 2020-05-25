Кишинёв, , 17:19 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за прошедшие сутки увеличилось до 7147 после выявления ещё 54 заразившихся, сообщает 25 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались пятеро пациентов, после чего в списке жертв эпидемии числится 261 человек.

«Еще 54 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7147. Всего 3802 человека были вылечены, а 261 скончался из-за COVID-19», — указано в сообщении на официальном сайте молдавского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире выявлено свыше 5,2 млн случаев заражения, умерли от COVID-19 более 337 тыс. человек.

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