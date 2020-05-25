Белгород, , 17:18 — REGNUM Один из самых старых фонтанов восстановят в Белгороде к 5 августа 2020 года. Ко Дню города на Свято-Троицком бульваре снова наполнят водой «Девочку с гусем», сообщили 25 мая в пресс-службе мэрии.

Фонтан «Девочка с гусем» появился на улице Ленина (с 2004 года Свято-Троицком бульваре) летом 1953 года. Кроме центральной фигуры здесь были ещё три гуся с распахнутыми крыльями и вытянутыми шеями по периметру чаши. Взрослые птицы были агрессивны из-за того, что маленькая девочка прижала к груди маленького гусёнка. К началу 1970-х годов все фигуры птиц были утрачены, а девочку несколько раз окрашивали, тем самым изменив её первоначальный вид. К 5 августа композицию восстановят — сейчас на бульваре начали готовить площадку под фонтан.

Реконструкция водного объекта стала частью проекта по обновлению исторического центра города. Управление архитектуры и градостроительства Белгорода разработало четыре эскиза, жители проголосовали за наиболее близкий к историческому оригиналу.