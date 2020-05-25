Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM В Ростовской области зарегистрирован первый в 2020 году случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случай заболевания выявлен в Красносулинском районе. В ведомстве пояснили, что пострадавший заразился во время ухода за сельскохозяйственными животными без перчаток.

ИА REGNUM напоминает, что животноводы наиболее подтверждены нападению клещей. При этом выпас скота на необработанных пастбищах запрещён.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области продолжается обработка пастбищ, зон отдыха против клещей. Жителей Дона просят не пренебрегать использованием средств защиты от клещей (аэрозоли и мази) и одеваться в соответствии с правилами безопасности.

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