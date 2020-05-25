Москва, , 17:17 — REGNUM Разрешение посещать приюты для бездомных животных до 15 волонтерам в день — мера оправданная, но недостаточная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила основатель фонда благотворительной помощи бездомных животных «Котодетки» Анна Белоусова.

Комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить посещать приюты волонтерам, зоозащитник отметила, что ограничение на посещение максимум 15 волонтеров в день — не позволит всеобъемлюще ухаживать за животными. Также она отметила, что оформление двух пропусков — излишняя мера.

«15 в день — это вообще ни о чем, но лучше, чем ничего. Мы настолько привыкли, что нас футболят, что это хоть что-то. Но требования, что один пропуск завести и второй завести — волонтёры уже имеют пропуска. Сперва три месяца ходят на тренировку, а потом получают волонтёрский пропуск. А сейчас еще раз заставляют пройти две регистрации. Но будем работать с тем, что есть», — заявила Белоусова.

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