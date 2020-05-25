Москва, , 17:08 — REGNUM Масочный режим в России продлится не менее двух месяцев, сообщили 25 мая в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в России зарегистрировано 8946 подтверждённых случаев COVID-19. Заражение коронавирусом зафиксировано в 83 регионах.

На первом месте по числу выявленных случаев заражения находится Москва (2560), на втором — Подмосковье (831), на третьем — Санкт-Петербург (374).

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