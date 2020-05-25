Рига, , 17:05 — REGNUM С момента объявления в Латвии 12 марта режима ЧС на детский телефон доверия поступило 1119 обращений за психологической консультацией. Об этом пишет 25 мая портал LSM со ссылкой на данные Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI).

По данным VBTAI, 60% обращений поступило со стороны детей и подростков, в 40% случаев звонили взрослые. Большинство звонков касалось проблем взаимоотношений в семье. Взрослые испытывали трудности добиться от детей прогресса в соблюдении дисциплины, а также родители не знали, как им помочь детям организовать процесс удалённого обучения и контроля за ним.

Кроме того, часть звонков была связана с проблемой разведённых родителей. Когда кто-то из бывших супругов игнорировал право другой стороны на общение с ребёнком во время введённого режима ЧС.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.