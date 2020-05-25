Москва, , 17:03 — REGNUM Доступ в 13 приютов для бездомных животных и собак откроют для волонтёров с 26 мая. Об этом в личном блоге написал 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что очевидна потребность в помощи, поскольку за всё время действия ограничительных мер в Москве животные получали лишь стандартный уход.

Волонтёры могут принести для своих питомцев лекарства, вещи, корма, а также выгуливать их.

«Совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоозащитных организаций мы выработали регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных, который будет действовать до полного прекращения пандемии», — рассказал мэр.

Каждый приют смогут посещать в день не более 15 волонтёров. Обязательно использование защитных масок и перчаток, цифрового пропуска, а также ID волонтёра, получить который можно в ГБУ «Мосволонтёр».